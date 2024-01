Під Авдіївкою знову стріляють

В Авдіївці чути звуки бою, повідомив заступник голови спостережної місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Доки хоробрі працівники ДФС (Донецької фільтрувальної станції – УП) відновлюють роботу станції, СММ чує на віддалі перші за сьогодні звуки обмеженого бою. Припиніть вогонь", - цитує Хуга Twitter сторінка СММ ОБСЄ.

Hug: While brave DFS workers attempt to restart station SMM hears for the 1st time today limited battle noise in the distance. Stop fighting