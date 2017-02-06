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Під Авдіївкою знову стріляють

Понеділок, 6 лютого 2017, 12:42

В Авдіївці чути звуки бою, повідомив заступник голови спостережної місії ОБСЄ Александр Хуг.

"Доки хоробрі працівники ДФС (Донецької фільтрувальної станції – УП) відновлюють роботу станції, СММ чує на віддалі перші за сьогодні звуки обмеженого бою. Припиніть вогонь", - цитує Хуга Twitter сторінка СММ ОБСЄ.

Водночас в ДСНС повідомили, що станом на 11:00 6 лютого до централізованого електропостачання підключено всіх жителів Авдіївки. Залишається відсутнім електропостачання у 5 населених пунктах (400 абонентів), що розташовані поблизу Авдіївки.

До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 11 тис. 789 осіб (за добу 1 тис. 661 чол.), забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

6 лютого з міста евакуйовано 8 осіб (з них 4 дітей). Загалом, з Авдіївки евакуйовано 298 осіб (з них 139 дітей).

"Українська правда"

Теми: АвдіївкаОБСЄДонбасбойові діїАТО
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