PROSUD: Суддя Бобровник п'є на робочому місці і бере хабарі

Суддя Солом'янського суду Києва Олександр Бобровник, який розглядав справу Олександра Насірова, п'є на робочому місці і бере хабарі прямо в кабінеті.

Про це повідомляє проекту Автомайдану "PROSUD" на сторінці в Facebook з посиланням на копії протоколів огляду відеозаписів, які велися в рамках проведення оперативно-технічних заходів в службовому кабінеті Бобровника.

Активісти зазначають, що раніше проти Бобровника було порушено кримінальну справу за ст. 375 КК України (завідомо неправосудне рішення) через те, що він "допоміг" відібрати квартиру у Олександра Кучерявенка. Чоловік 3,5 роки жив на вулиці, потім все-таки зміг повернути своє житло.

При цьому активісти повідомляють, що справа проти Бобровника була незабаром закрита. Після цього адвокати оскаржили закриття справи, і вона було поновлена. Однак тиждень тому стало відомо, що її знову закрили.

PROSUD повідомляє, що в рамках кримінальної справи проводилися негласні слідчі дії і в кабінеті Бобровника була встановлена відеокамера, яка фіксувала все, що там відбувається.

"Ці протоколи наскільки точно і яскраво демонструють жахливий стан нашого правосуддя, що їх має прочитати кожен. Тому ми вирішили опублікувати їх. Там є все – і систематичне вживання алкоголю на робочому місці, і гроші, і те, як розглядаються справи. Зацікавив факт, що декілька раз згадується ВКК, у якій Бобровнік начебто "рішає вопроси", - пишуть активісти.

Так, в протоколі від 04.03.15 р. зазначений наступний висновок: "У ході застосування оперативно-технічних заходів було отримано відомості, які свідчать про наявність у діях Бобровника О.В. ознак кримінальних та корупційних правопорушень, зокрема незаконне отримання суддею матеріальних благ, порушення вимог Закону щодо неупередженого розгляду справ, вчинення дій, що порочать звання судді і можуть викликати сумніви у його об'єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності і непідкупності судових органів".

Протокол від 14.01.2015 р: "9.56 Б. Вживає спиртні напої. 11.38 Б. під своїм робочим столом рахує грошові кошти, та перев’язує їх резинкою".