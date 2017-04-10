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США думають про нові санкції проти Росії через Сирію

Понеділок, 10 квітня 2017, 02:30

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі не виключила посилення санкцій проти Москви і Тегерана за підтримку режиму президента Сирії Башара Асада.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу CNN, передає DW.

"Вважаю, ми обговоримо це питання. Уже почали обговорювати його. На даний момент нічого не виключається. Думаю, ми побачимо потужне лідерство з боку США і готовність до дії, коли в цьому буде потреба", - підкреслила вона.

Хейлі також впевнена, що, відреагувавши на хімічну атаку в Сирії ракетним ударом, адміністрація Дональда Трампа послала важливий сигнал Москві.

"Усі члени адміністрації були згодні, що це потрібно було зробити. Необхідно було сказати Асаду: "Досить, пора знати міру!"- заявила вона.

"Цим кроком (Вашингтон - ред) дав знати Росії: "Ми більше не дозволимо вам прикривати цей режим. Ми не дозволимо, щоб подібні речі відбувалися з безневинними людьми", - додала Хейлі.

При цьому постпред США назвала підхід Вашингтона "помірним", додавши, що Сполучені Штати здатні і на більш радикальні заходи.

Як повідомлялося, збройні сили США випустили понад 50 крилатих ракет "Томагавк" по сирійських урядових цілях у відповідь на хімічну атаку в провінції Ідліб, жертвою якої стали десятки людей.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяСирія
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