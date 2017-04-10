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У Львові чоловік знайшов біля свого будинку вибуховий пристрій

Понеділок, 10 квітня 2017, 03:03

9 квітня в поліцію надійшло повідомлення від львів'янина про те, що він на власному подвір'ї виявив предмет, схожий на вибуховий пристрій.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

"На місці події працювали експерти-вибухотехніки, кінолог та слідчо-оперативна група. Встановлено, що знахідка є саморобним вибуховим пристроєм. Правоохоронці знешкодили його та скерували на експертизу", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Проводиться досудове розслідування.

Теми: Львівполіція
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