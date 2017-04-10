Во Львове мужчина нашел возле своего дома взрывное устройство

9 апреля в полицию поступило сообщение от львовянина о том, что он в собственном дворе обнаружил предмет, похожий на взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"На месте происшествия работали эксперты-взрывотехники, кинолог и следственно-оперативная группа. Установлено, что находка является самодельным взрывным устройством. Правоохранители обезвредили его и направили на экспертизу", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Проводится досудебное расследование.