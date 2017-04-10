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Поліція підтвердила: Нетверезий водій з консульства РФ мав російські права

Понеділок, 10 квітня 2017, 09:58

Співробітник з російського консульства в Києві, якого зупинили напередодні у нетверезому стані, є громадянином Росії.

Про це "Українській правді" розповів речник Національної поліції Ярослав Тракало.

Він підтвердив інформацію, поширену ЗМІ, про затримання в нетверезому стані водія консульства РФ в Києві.

"9 квітня на вулиці Митрополита Липківського після отримання виклику про нетверезого водія за кермом поліцейськими був зупинений автомобіль марки BMW під керуванням, як з'ясувалося, співробітника посольства Російської Федерації в Україні, який перебував з явними ознаками алкогольного сп'яніння", - зазначив Тракало.

"Від проходження огляду на стан сп'яніння він відмовився в присутності двох свідків. На нього був складений адміністративний протокол за частиною 1 статті 130 КУпАП.

"Авто не евакуйовувалось, бо воно перебувало на дипломатичних номерах", - додав він.

На уточнююче питання "Української правди", громадянином якої країни є водій, він відповів: "Водій пред'явив посвідчення водія РФ і громадянство Росії".

За інформацією "Української правди" йдеться про дипломатичного співробітника посольства РФ, який станом на час свого приїзду в Україну мав посаду радника посольства.

Раніше ЗМІ повідомили про цей інцидент. За їхніми повідомленнями, водій і викликаний після затримання співробітник консульства спочатку не розуміли української, якою розмовляли патрульні, а потім запевняли, що водій не міг вживати алкоголь, адже нині піст і пиячити у Вербну неділю - великий гріх.

Оксана Коваленко, УП

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