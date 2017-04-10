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Полиция: У нетрезвого водителя из консульства РФ российские права

Понедельник, 10 апреля 2017, 09:58

Сотрудник российского консульства в Киеве, которого остановили накануне в нетрезвом состоянии, является гражданином России.

Об этом "Украинской правде" рассказал пресс-секретарь  Национальной полиции Ярослав Тракало.

Он подтвердил информацию, распространенную СМИ, о задержании в нетрезвом состоянии сотрудника консульства РФ в Киеве, который вел машину с дипломатическими номерами.

"9 апреля на улице Митрополита Липкивского после получения вызова о нетрезвом водителе за рулем полицейскими был остановлен автомобиль марки BMW под управлением, как выяснилось, сотрудника посольства Российской Федерации в Украине, который находился с явными признаками алкогольного опьянения", - отметил Тракало.

"От прохождения освидетельствования на состояние опьянения он отказался в присутствии двух свидетелей. На него был составлен административный протокол по части 1 статьи 130 КУоАП.

"Авто не было эвакуировано, потому что оно находилось на дипломатических номерах", - добавил он.

На уточняющий вопрос "Украинской правды", гражданином какой страны является нетрезвый водитель, он ответил: "Водитель предъявил водительское удостоверение РФ и гражданство России".

По информации "Украинской правды", речь идет о дипломатическом сотруднике посольства РФ, по состоянию на время своего приезда в Украину занимал должность советника посольства.

Ранее СМИ сообщили об этом инциденте. По их сообщениям, водитель и вызванный после задержания сотрудник консульства сначала не понимали украинского, на котором говорили патрульные, а потом уверяли, что водитель не мог употреблять алкоголь, ведь сейчас пост и пить в Вербное воскресенье - большой грех.

Оксана Коваленко, УП

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