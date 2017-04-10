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Силовики заявляють, що стеження Льовочкіну примарилося

Понеділок, 10 квітня 2017, 14:05

Міністерство внутрішніх справ і Національна поліція України відкидають звинувачення Опозиційного блоку у нібито незаконному стеженні за народним депутатом від "Опозиційного блоку" Сергієм Льовочкіним.

Про це йдеться в офіційному коментарі, наданому "Українській правді" 10 квітня.

"МВС є цивільним органом управління, який позбавлений відповідно до закону функцій проведення оперативно-розшукової діяльності. Такими функціями наділена Національна поліція України", – зазначають правоохоронці.

"НПУ як центральний орган виконавчої влади у своїй діяльності керується винятково Конституцією та законами України, а не політичними мотивами, як це було під час президентства підозрюваного у державній зраді В.Януковича, чию адміністрацію тривалий час очолював Льовочкін", – зазначають силовики.

"Офіційно заявляємо, що у структурі ані міністерства, ані Національної поліції України немає ніякого "сьомого управління МВС, що підкоряється міністрові А.Авакову", яке примарилося народному депутату України", – йдеться в заяві.

Водночас правоохоронці порадили представникам "Опоблоку" у разі якщо вони вбачають у діях поліції ознаки порушення закону, звернутися до Генеральної прокуратури України, яка відповідно до компетенції здійснює нагляд за проведенням оперативно-розшукової діяльності поліцейськими.

Як повідомлялося, 10 квітня "Опозиційний блок" заявив про незаконне стеження за заступником голови фракції Сергієм Льовочкіним і оприлюднив вимогу до Міністерства внутрішніх справ припинити його.

Українська правда

Теми: ЛьовочкінОпозиційний блокполіціяМВС
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