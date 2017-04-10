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Порошенко внесе подання на голову НБУ після консультацій – АП

Понеділок, 10 квітня 2017, 15:50

Президент України Петро Порошенко внесе до Верховної Ради подання на посаду голови Національного банку після того, як буде узгоджена нова кандидатура на цю посаду.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Адміністрації президента в понеділок.

"Питання стабільності фінансової системи, курсової політики національної валюти, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями є дуже важливими для країни. Президент внесе відповідне подання до парламенту, коли буде узгоджена нова кандидатура на посаду голови НБУ", – повідомили в прес-службі АП.

Як повідомлялося, на брифінгу 10 квітня Валерія Гонтарева заявила, що через місяць йде у відставку з посади голови Національного банку.

Гонтарева зазначила, що парламент може проголосувати за її відставку раніше.

Згідно з законодавством, відставку глави НБУ має погодити президент та проголосувати Верховна Рада.

"Українська правда" в Threads

Теми: НБУ
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