ГПУ хоче долучити "чорну бухгалтерію" ПР до узурпації влади

Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури у спільній слідчій групі з Національним антикорупційним бюро здійснює розслідування "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це повідомив керівник Департаменту Сергій Горбатюк у коментарі "Укрінформу".

"Наш департамент у ході слідства перевіряє "чорну бухгалтерію" саме як можливий доказ діяльності злочинної організації. Ми пропрацьовуємо всі записи, в першу чергу, під цим кутом, з'ясовуючи як формувалася "чорна каса", як роздавалися гроші, які цілі переслідувалися у кожному випадку", – сказав він.

За словами Горбатюка, між відомствами є співпраця у проведенні перевірки записів "чорної бухгалтерії", у тому числі шляхом обміну документами та інформацією.

Як відомо, у лютому 2017 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповів про намір створити спільну слідчу групу з Департаментом спецрозслідувань у справі "чорної бухгалтерії".

За його словами, справа "чорної бухгалтерії" перетинається з розслідуванням стосовно узурпації влади екс-президентом Віктором Януковичем, яким займається Департамент спецрозслідувань, тому доцільно об'єднати зусилля детективів НАБУ і слідчих ГПУ.

Наприкінці травня 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав до НАБУ "чорну бухгалтерію" ПР із зафіксованими виплатами на суму близько 2 мільярдів доларів.

Після піврічного розслідування у справі з'явився перший підозрюваний – голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський. Напередодні нового року, 13 грудня, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вручили йому підозру.

Правоохоронці стверджують: у 2012 році Охендовський власноруч розписався в "амбарній книзі" в центральному офісі регіоналів за понад 16 тисяч доларів. Також є записи про отримання ним іще двох виплат – у розмірі 100 і 45 тисяч доларів.