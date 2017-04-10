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ГПУ хочет приобщить "черную бухгалтерию" ПР к узурпации власти

Понедельник, 10 апреля 2017, 17:03

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры в совместной следственной группе с Национальным антикоррупционным бюро ведет расследование "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Об этом сообщил руководитель Департамента Сергей Горбатюк в комментарии Укринформу .

"Наш департамент в ходе следствия проверяет "черную бухгалтерию" именно как возможное доказательство деятельности преступной организации. Мы изучаем все записи, в первую очередь, под этим углом, выясняя, как формировалась "черная касса",  как раздавались деньги, какие цели преследовались в каждом случае", – сказал он.

По словам Горбатюка, между ведомствами есть сотрудничество в проведении проверки  записей "черной бухгалтерии", в том числе путем обмена документами и информацией.

Как известно, в феврале 2017 года директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник рассказал  о намерении создать совместную следственную группу с Департаментом спецрасследований в деле "черной бухгалтерии".

По его словам, дело "черной бухгалтерии" пересекается с расследованием относительно узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем, которым занимается Департамент спецрасследований, поэтому целесообразно объединить усилия детективов НАБУ и следователей ГПУ.

В конце мая 2016 года бывший первый заместитель председателя СБУ Виктор Трепак передал в НАБУ "черную бухгалтерию" ПР с зафиксированными выплатами на сумму около 2 миллиардов долларов.

После полугодового расследования по делу появился первый подозреваемый - председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский. Накануне нового года - 13 декабря прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры вручили ему подозрение. 

Правоохранители утверждают: в 2012 году Охендовский собственноручно расписался в "амбарной книге" в центральном офисе регионалов более чем за 16 тысяч долларов. Также есть записи о получении им еще двух выплат – в размере 100 и 45 тысяч долларов.

Темы: Партия регионовГенпрокуратураЯнукович
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