Депутати БПП хочуть створити нове міністерство, Гройсман проти
Понеділок, 10 квітня 2017, 20:57
На засіданні фракції БПП у понеділок ввечері запропонували створити міністерство з питань ветеранів.
Про це УП повідомили кілька джерел у фракції.
За їхніми словами, це питання порушив народний депутат Олександр Третяков.
"Він мотивував, що є 700 тисяч ветеранів - і АТО, і афганців, але ними ніхто не займається", - зазначив один з нардепів.
У свою чергу, проти виступив прем'єр Володимир Гройсман, який був на засіданні.
"Гройсман сказав, що не варто плодити нові міністерства",- переказують члени фракції.
За словами депутатів, Третякова підтримала депутат Ольга Богомолець.
Роман Кравець, УП