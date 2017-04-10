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Депутати БПП хочуть створити нове міністерство, Гройсман проти

Понеділок, 10 квітня 2017, 20:57

На засіданні фракції БПП у понеділок ввечері запропонували створити міністерство з питань ветеранів.

Про це УП повідомили кілька джерел у фракції.

За їхніми словами, це питання порушив народний депутат Олександр Третяков.

"Він мотивував, що є 700 тисяч ветеранів - і АТО, і афганців, але ними ніхто не займається", - зазначив один з нардепів.

У свою чергу, проти виступив прем'єр Володимир Гройсман, який був на засіданні.

"Гройсман сказав, що не варто плодити нові міністерства",- переказують члени фракції.

За словами депутатів, Третякова підтримала депутат Ольга Богомолець.

Роман Кравець, УП

Теми: БППГройсман
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