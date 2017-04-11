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США не будуть виконувати роль світового поліцейського - Білий дім

Вівторок, 11 квітня 2017, 03:16

Доктрина зовнішньої політики президента Дональда Трампа відповідає гаслу "Америка понад усе!"

Про це у ході прес-конференції заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер, передає Голос Америки.

"Ми прагнемо забезпечити захист наших національних інтересів і робити все можливе для досягнення наших інтересів у царині економіки та національної безпеки. Ми не будемо виконувати роль світового поліцейського, який бігає цілим світом. Де б ми не вдавались до дій, ми будемо виходити з чітких національних інтересів", - відзначив Спайсер, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому прес-секретар Білого дому відзначив, що у разі повторного використання режимом Асада хімічної зброї чи бочкових бомб, США готові розглянути можливість подальших дій.

У ході прес-конференції Спайсер також відзначив, що Росія зараз знаходиться на боці таких країн, як Сирія, Північна Корея та Іран, і сказав, що у ході візиту до Росії державний секретар США Рекс Тіллерсон намагатиметься схилити Москву до активних дій проти терористичного угрупування ІДІЛ.

Теми: СШАРосіяСиріяПівнічна Корея
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