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США не будут выполнять роль мирового полицейского - Белый дом

Вторник, 11 апреля 2017, 03:16

Доктрина внешней политики Трампа соответствует лозунгу "Америка превыше всего!"

Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Голос Америки.

"Мы стремимся обеспечить защиту наших национальных интересов и делать все возможное для достижения наших интересов в области экономики и национальной безопасности. Мы не будем выполнять роль мирового полицейского, который бегает по всему миру. Где бы мы ни прибегали к действиям, мы будем исходить из четких национальных интересов ", - отметил Спайсер, отвечая на вопросы журналистов.

При этом пресс-секретарь Белого дома отметил, что в случае повторного использования режимом Асада химического оружия или бочковых бомб, США готовы рассмотреть возможность дальнейших действий.

В ходе пресс-конференции Спайсер также отметил, что Россия сейчас находится на стороне таких стран, как Сирия, Северная Корея и Иран, и сказал, что в ходе визита в Россию госсекретарь США Рекс Тиллерсон будет пытаться склонить Москву к активным действиям против террористической группировки ИГИЛ .

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Темы: СШАРосcияСирияСеверная Корея
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