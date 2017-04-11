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Американські "томагавки" знищили 20% бойової авіації Асада – Меттіс

Вівторок, 11 квітня 2017, 03:53

Ракетний удар США по авіабазі Шайрат знищив п’яту частину дієздатних бойових літаків військ Башара Асада.

Про це повідомив глава Пентагону Джим Меттіс, пише AFP.

"За оцінкою міністерства оборони удар призвів до пошкодження або знищення місць зберігання палива та боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, а також 20% оперативної авіації Сирії", - заявив Меттіс.

"Сирійський уряд втратив можливість заправки та перезарядки озброєння повітряних суден на аеродромі Шайрат і на даний момент використання злітно-посадкової смуги у військових цілях марне", - додав він.

Раніше представник центрального командування американських військ полковник Джон Томас повідомив, що удар США по аеродрому знищив понад 20 сирійських літаків.

Нагадаємо, 7 квітня американські есмінці USS Porter і USS Ross випустили 59 ракет по аеродрому сирійських урядових сил Шайрат у відповідь на хімічну атаку сил Башара Асада минулого тижня.

Низка європейських держав, зокрема, Британія, Франція та Німеччина підтримали дії США.

У свою чергу Росія назвала ракетну атаку "актом агресії" і заявила, що призупиняє дію укладеного Меморандуму з США про запобігання інцидентів і забезпечення безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.

Теми: СиріяСША
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