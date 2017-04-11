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Американские "томагавки" уничтожили 20% боевой авиации Асада - Мэттис

Вторник, 11 апреля 2017, 03:53

Ракетный удар США по авиабазе Шайрат уничтожил пятую часть дееспособных боевых самолетов войск Башара Асада.

Об этом сообщил глава Пентагона Джим Мэттис, пишет AFP.

"По оценке министерства обороны удар привел к повреждению или уничтожению мест хранения топлива и боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также 20% оперативной авиации Сирии", - заявил Мэттис.

"Сирийское правительство потеряло возможность заправки и перезарядки вооружения воздушных судов на аэродроме Шайрат и сейчас использование взлетно-посадочной полосы в военных целях бесполезно", - добавил он.

Ранее представитель центрального командования американских войск полковник Джон Томас сообщил, что удар США по аэродрому уничтожил более 20 сирийских самолетов.

Напомним, 7 апреля американские эсминцы USS Porter и USS Ross выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада на прошлой неделе.

Ряд европейских государств, в частности, Великобритания, Франция и Германия поддержали действия США.

В свою очередь Россия назвала ракетную атаку "актом агрессии" и заявила, что приостанавливает действие заключенного Меморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Темы: СирияСША
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