Американские "томагавки" уничтожили 20% боевой авиации Асада - Мэттис
Ракетный удар США по авиабазе Шайрат уничтожил пятую часть дееспособных боевых самолетов войск Башара Асада.
Об этом сообщил глава Пентагона Джим Мэттис, пишет AFP.
"По оценке министерства обороны удар привел к повреждению или уничтожению мест хранения топлива и боеприпасов, средств противовоздушной обороны, а также 20% оперативной авиации Сирии", - заявил Мэттис.
"Сирийское правительство потеряло возможность заправки и перезарядки вооружения воздушных судов на аэродроме Шайрат и сейчас использование взлетно-посадочной полосы в военных целях бесполезно", - добавил он.
Ранее представитель центрального командования американских войск полковник Джон Томас сообщил, что удар США по аэродрому уничтожил более 20 сирийских самолетов.
Напомним, 7 апреля американские эсминцы USS Porter и USS Ross выпустили 59 ракет по аэродрому сирийских правительственных сил Шайрат в ответ на химическую атаку сил Башара Асада на прошлой неделе.
Ряд европейских государств, в частности, Великобритания, Франция и Германия поддержали действия США.
В свою очередь Россия назвала ракетную атаку "актом агрессии" и заявила, что приостанавливает действие заключенного Меморандума с США о предотвращении инцидентов и обеспечения безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.