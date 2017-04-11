У Сан Бернардіно чоловік здійняв стрілянину в школі, є жертви

Внаслідок стрілянини у школі в Каліфорнії загинуло 3 осіб, серед них школяр.

Про це повідолмяє AFP.

Чоловік здійняв стрілянину у молодшій школі в Сан Бернардіно, вбивши вчителя і восьмирічного хлопчика.

Ще одна дитина отримала поранення і потрапила в лікарню у важкому стані.

За словами представника місцевої поліції це було вбивство із самогубством, під час якого поранення отримали 2 учнів, один з яких згодом помер.

Як стало відомо, 53-річний місцевий житель Седрік Андерсон стріляв у свою колишню дружину вчительку Карен Сміт, такого ж віку, після чого наклав на себе руки.

У грудні 2015 року в Сан-Бернадіно двоє подружжя під впливом екстремістської пропаганди розстріляли в центрі підтримки людей з порушеннями розвитку 14 людей і поранили близько 20.