В результате стрельбы в школе в Калифорнии погибли 3 человека, среди них школьник.

Об этом повидолмяе AFP.

Мужчина поднял стрельбу в младшей школе в Сан Бернардино, убив учителя и восьмилетнего мальчика.

Еще один ребенок получил ранения и попал в больницу в тяжелом состоянии.

По словам представителя местной полиции, это было убийство с самоубийством, во время которого ранения получили 2 учащихся, один из которых впоследствии скончался.

Как стало известно, 53-летний местный житель Седрик Андерсон стрелял в свою бывшую жену учительницу Карен Смит, такого же возраста, после чего покончил с собой.

В декабре 2015 года в Сан-Бернадино двое супругов под воздействием экстремистской пропаганды расстреляли в центре поддержки людей с нарушениями развития 14 человек и ранили около 20.