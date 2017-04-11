АТО: Бойовики застосували артилерію біля Водяного, поранено 5 бійців ЗСУ

За минулу добу, 10 квітня, російсько-окупаційні війська 64 рази обстріляли позиції Збройних Сил України, п’ятеро військовослужбовців сил АТО отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, по захисниках Водяного, ворог відкривав вогонь зі 122-мм артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Оборонців Новотроїцького обстрілював з мінометів калібру 120 мм та гранатометів. По опорних пунктах поблизу Березового, Мар’їнки та Красногорівки гатив з 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По позиціях в районі Гнутового та Гранітного бив з протитанкових гранатометів. Також біля Гнутового та Талаківки бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та з озброєння БМП. Морських піхотинців під Широкиним обстрілювали зі стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки активізувався ворожий снайпер.

На Донецькому напрямку, по захисниках Шахти "Бутівка" били міномети калібру 120 мм та кулемети великих калібрів. Оборонців Авдіївки та Опитного ворог накривав вогнем 82-мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Зайцевого, Пісків та Луганського противник гатив з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а позиції в районі Кам’янки обстріляв з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку, оборонців Кримського та Катеринівки противник обстрілював з мінометів калібру 82 мм, по захисниках Валуйського, Станиці Луганської та селища Донець – бив з гранатометів. Опорні пункти в районі Лобачевого обстрілював зі стрілецької зброї.