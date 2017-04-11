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АТО: Боевики применили артиллерию у Водяного, ранены 5 бойцов ВСУ

Вторник, 11 апреля 2017, 07:35

За прошедшие сутки, 10 апреля, российско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, пятеро военнослужащих сил АТО получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении, по защитникам Водяного, враг открывал огонь из 122-мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливал из минометов калибра 120 мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березового, Марьинки и Красногоровки бил из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутового и Гранитного бил из противотанковых гранатометов. Также около Гнутового и Талаковки боевики открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и из вооружения БМП. Морских пехотинцев под Широкиным обстреливали из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался вражеский снайпер.

На Донецком направлении, по защитникам Шахты "Бутовка" били минометы калибра 120 мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и Опытного враг накрывал огнем 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцевого, Песков и Луганского противник бил из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстрелял из пулеметов больших калибров и стрелкового оружия.

На Луганском направлении, защитников Крымского и Катериновки противник обстреливал из минометов калибра 82 мм, по защитникам Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец - бил из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачева обстреливал из стрелкового оружия.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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