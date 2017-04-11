В Киеве на Владимирской ночью прогремел взрыв

В Киеве в помещении на улице Владимирской, 4 около часа ночи произошел взрыв.

Об этом сообщило Громадське.

Как видно из видео, взрыв произошел в помещении, в котором размещался ресторан Stefano's Fine Food Factory.

В полиции "Украинской правде" сообщили, что люди при взрыве не пострадали. В результате взрыва повреждены окна и стоящий рядом автомобиль. На месте работали взрывотехники, которые собрали остатки от взрывного устройства.