СБУ затримала бойовика, який приїхав у Запоріжжя полікуватися

Бойовика одного із незаконних збройних угруповань терористичної організації "ЛНР" затримали у Запоріжжі.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

21-річний уродженець Донбасу брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, у тому числі під Дебальцевим. Також він підозрюється у скоєнні низки інших тяжких злочинів.

Бойовик воював з 2014 року. Бойовик захворів на туберкульоз.

До Запоріжжя бойовик прибув на початку квітня на лікування, оскільки за його словами на тимчасово окупованих територіях ліки або відсутні, або вони коштують дуже великих грошей.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Тривають оперативно-слідчі дії.

Українська правда