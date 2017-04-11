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СБУ задержала боевика, который приехал в Запорожье полечиться

Вторник, 11 апреля 2017, 09:32

Боевика одной из незаконных вооруженных группировок террористической организации "ЛНР" задержали в Запорожье.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

21-летний уроженец Донбасса принимал активное участие в вооруженном противостоянии силам АТО, в том числе под Дебальцево. Также он подозревается в совершении ряда других тяжких преступлений.

Боевик воевал с 2014 года. Боевик заболел туберкулезом.

В Запорожье он прибыл в начале апреля на лечение, так как по его словам, на временно оккупированных территориях лекарства или отсутствуют, или они стоят очень больших денег.

Открыто уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины. Задержанному сообщено о подозрении. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Украинская правда

Темы: СБУДонбасс
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