Бойовики вранці обстрілювали Мар'їнку
Вівторок, 11 квітня 2017, 10:00
Бойовики близько 15 хвилин обстрілювали Мар'їнку, діти зі школи були евакуйовані у бомбосховище.
Про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці Facebook.
"Бойовики розпочали обстріл Мар'їнки. В школі #2 дітей із занять евакуювали до бомбосховища", - зазначив він.
"Станом на 09.45 обстріл припинився. Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вул. Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - додав Аброськін.
Українська правда