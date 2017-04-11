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Бойовики вранці обстрілювали Мар'їнку

Вівторок, 11 квітня 2017, 10:00
Бойовики вранці обстрілювали Мар'їнку

Бойовики близько 15 хвилин обстрілювали Мар'їнку, діти зі школи були евакуйовані у бомбосховище.

Про це повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці Facebook.

"Бойовики розпочали обстріл Мар'їнки. В школі #2 дітей із занять евакуювали до бомбосховища", - зазначив він.

 



"Станом на 09.45 обстріл припинився. Слідчо-оперативна група поліції оглядає місця обстрілу на вул. Тельмана і Матросова. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється", - додав Аброськін.

Українська правда

Теми: ДонбасАТО
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