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Боевики утром обстреливали Марьинку

Вторник, 11 апреля 2017, 10:00
Боевики утром обстреливали Марьинку

Боевики около 15 минут обстреливали Марьинку, дети из школы были эвакуированы в бомбоубежище.

Об этом сообщил начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин в своем Facebook.

"Боевики начали обстрел Марьинки. В школе # 2 детей с занятий эвакуировали в бомбоубежище", - отметил он.

 

"По состоянию на 09:45 обстрел прекратился. Следственно-оперативная группа полиции осматривает места обстрела на ул. Тельмана и Матросова. Информация о разрушении и пострадавших уточняется", - добавил Аброськин.

Темы: ДонбассАТО
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