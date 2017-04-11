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Березюк: Поліція незаконно затримала учасників мітингу проти Голубана

Вівторок, 11 квітня 2017, 10:34

Правоохоронці незаконно затримали учасників мітингу під МВС у Києві, які вимагали звільнити командира роти поліції в Донецькій області Юрія Голубана.

Про це йдеться у заяві фракції "Самопоміч", яку у вівторок зробив з трибуни Верховної Ради голова фракції Олег Березюк.

"Вчора (10 квітня – ред.) Національна поліція затримала учасників акції, демонстративно застосувавши непропорційну силу проти мирного зібрання", - сказав він.

За словами нардепа, це пов'язано із появою 15 березня у парламенті командира роти особливого призначення управління поліції в Донецькій області Юрія Голубана, якого звинувачують у зв'язках з бойовиками ОРДО. Люди вимагали його звільнення і притягнення до кримінальної відповідальності.

Як повідомив у Facebook депутат Ради Ігор Луценко, мітинг відбувся біля відділку МВС по вулиці Богомольця, 10. Під час його проведення поліція в масках затримала "як мінімум 5 учасників акції".

"За словами затриманих (зокрема, Собченко Олег), вони не порушували громадський порядок - утім, під'їхав Беркут, їх силоміць та без пояснень повезли у Печерській райвідділ", - пише Луценко.

За його словами, пізніше з'ясувалося, що один із учасників написав балончиком "ДНР" на рекламному стенді. "Поліція використала це як привід для затримання ледь не усіх учасників", - додав депутат.

Як повідомлялося, 6 квітня голова антикорупційного комітету Ради Єгор Соболєв розповів про відео, на якому Голубан нібито знятий із ватажком батальйону бойовиків "Восток" Олександром Ходаковським. "Самопоміч" виступила з вимогою від ГПУ та СБУ перевірити зв'язки Голубана з бойовиками у 2014 році.

Ходаковський 5 квітня виклав у "ВКонтакте" відео на доказ того, що Голубан був його підлеглим по "Альфі" і служив у батальйоні бойовиків "Восток" на самому початку, а в травні 2014 року перейшов на сторону України.

Євген Кізілов, УП

Теми: СамопомічМВСполіціяакції
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