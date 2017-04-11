Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Торік до смертної кари у світі засудили понад 3 тисячі осіб

Вівторок, 11 квітня 2017, 11:48

Протягом 2016 року 3,1 тисячі осіб було засуджено до смертної кари у 55 країнах, що на 56% більше, ніж у 2015 році.

Про це у вівторок, 11 квітня, повідомила міжнародна правозахисна організація Amnesty International, передає Deutsche Welle.

При цьому, згідно зі статистикою, більше 90% усіх смертних вироків припадає на Китай, Іран, Саудівську Аравію, Ірак та Пакистан, де КНР залишила усі інші держави далеко позаду. Правозахисники не наводять точних даних щодо кількості страчених людей у Китаї, оскільки ці дані в КНР є засекреченими, проте зазначають, що йдеться про "тисячі" людей.

Другу сходинку за кількістю страт посідає Іран (567), далі у списку - Саудівська Аравія (154), Ірак (88) і Пакистан (87). Натомість у США протягом 2016 року були страчені 20 осіб - це найнижчий показник у країні з 1991 року. Сполучені Штати вперше за останнє десятиліття вибули з першої п'ятірки країн у світі за цим показником.

Теми: рейтингсвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
рейтинг
Український закордонний паспорт посів 30 місце у світовому рейтингу
Маск і Цукерберг – лідери рейтингу найбагатших людей світу – ЗМІ
Один з перших в кінці: Київ повернули до рейтингу найзручніших міст у світі
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: