Гройсман запевняє, що залежить лише від Бога - не олігархів

Прем'єр Володимир Гройсман заявляє, що ні від кого не залежить і підтвердив, що зустрічається з різними людьми, в тому числі і олігархами.

Про це Гройсман сказав на прес-конференції, присвяченій року роботи на посаді, відповідаючи на питання, чи зустрічається він з Рінатом Ахметовим, Ігорем Коломойським, Сергієм Льовочкіним чи Ігорем Кононенком.

"Точно можу вам сказати. Ні від кого в країні я не залежу. Я повністю незалежний від будь-кого, кого ви перерахували! Я залежний від Господа Бога і своїх поглядів", - заявив Гройсман.

Він нагадав, що відповідав на подібне питання в інтерв'ю УП.

"Я сказав, що час від часу я зустрічаюсь з усіма, в тому числі і тими, кого ви згадали. Це не часто. Це або парламент, або будівля уряду. Якихось спеціальних розмов щодо якихсь речей не відбувається", - зазначив Гройсман.

Оксана Коваленко, УП