Гройсман: У нас немає проблем з російською мовою, тільки з агресією РФ
Вівторок, 11 квітня 2017, 12:58
В Україні немає проблем із російською мовою.
Про це під час прес-конференції у понеділок сказав прем'єр Володимир Гройсман, при цьому перейшовши на російську.
"Буду демонструвати, що в нашій країні немає проблем із російською мовою. В нас є проблеми тільки із агресією російської армії, на жаль", - сказав він.
Раніше, на запитання журналістів, як часто прем'єр зустрічається з президентом, Гройсман відповів: "Ми кожного дня спілкуємося, обмінюємося думками з різних питань. Це робоче спілкуваня".
Українська правда