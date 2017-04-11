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Зону забруднення біля Балаклії зменшено до 150 м

Вівторок, 11 квітня 2017, 13:06

Піротехніки ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів ще частину території навколо Балаклії, де зайнялися склади з боєприпасами.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, станом на 8:00 11 квітня зона забруднення складає лише 150 метрів. Зокрема, піротехніки вже повністю розчистили територію Балаклії та дев’яти населених пунктів поблизу. Пожеж на території міста та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано.

На місці події працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі із головою Балаклійської районної державної адміністрації.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 592 людини та 129 одиниці техніки.

Як повідомлялося, станом на ранок 8 квітня зону забруднення від вибухонебезпечних предметів було зменшено до 300 метрів.

23 березня у Балаклії спалахнули склади військового арсеналу, сталася детонація снарядів. З прилеглих територій евакуювали 36 тисяч жителів.

За даними глави Міноборони Степана Полторака, після пожежі на базі зберігання у Балаклії залишилося трохи більше 30% боєприпасів, які там зберігалися.

Суд заарештував сервер і відеореєстратор з чергової служби в/ч А1352. За даними слідства, диверсію на арсеналі у Балаклії могли здійснити цивільні особи за допомогою безпілотного літального апарата.

Українська правда

Теми: надзвичайна подіяХарківська областьзброяармія
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