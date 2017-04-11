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Росія хоче зробити свої підводні човни "безшумними"

Вівторок, 11 квітня 2017, 14:43

В Росії заявляють, що атомні і дизельні підводні човни оснастять спеціальними покриттями, які зроблять їх практично безшумними.

Про це у понеділок повідомляє російське агентство "РИА Новости", з посиланням на прес-службу концерну "Техмаш" держкорпорації Ростех.

Вказується, що "Техмаш" отримав замовлення на виробництво гумового спецпокриття на п'ять років вперед.

"Гідроакустичні пластини, розроблені на базі" ЧПО ім. В.І. Чапаєва ", здатні маскувати підводні човни", - йдеться в повідомленні.

Держпрограма з будівництва підводного флоту передбачає поставку техпластин для підводних кораблів класів "Борей" і "Ясен", а також підводних човнів типу "Варшав'янка".

Як відомо, раніше у Росії заявили, що патрулювання субмарин вийшло на рівень "холодної війни".

У листопаді міністерство оборони РФ заявило, що зафіксувало спроби підводних човнів країн НАТО стежити за переміщеннями авіаносної групи ВМФ Росії в Середземному морі.

Російські підводні човни час від часу виявляють біля своїх берегів країни Прибалтики.

Теми: Росіяармія
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