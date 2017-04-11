Россия хочет сделать свои подводные лодки "бесшумными"

В России заявляют, что атомные и дизельные подводные лодки оснастят специальными покрытиями, которые сделают их практически бесшумными.



Об этом в понедельник сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу концерна "Техмаш" госкорпорации Ростех.



Указывается, что "Техмаш" получил заказ на производство резинового спецпокрытия на пять лет вперед.



"Гидроакустические пластины, разработанные на базе "ЧПО им. В.И. Чапаева", способны маскировать подводные лодки", - говорится в сообщении.



Госпрограмма по строительству подводного флота предусматривает поставку пластин для подводных кораблей классов "Борей" и "Ясень", а также подводных лодок типа "Варшавянка".



Как известно, ранее в России заявили, что патрулирование субмарин вышло на уровень "холодной войны".



В ноябре министерство обороны РФ заявило, что зафиксировало попытки подводных лодок НАТО следить за перемещениями авианосной группы ВМФ России в Средиземном море.



Российские подводные лодки время от времени обнаруживают у своих берегов страны Прибалтики.