Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ открещивается от "перформансов" для Шабунина

Вторник, 11 апреля 2017, 15:01

СБУ заявляет, что не устраивала никаких митингов под окнами активиста Виталия Шабунина.

Об этом в своем Твиттере сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в своем Facebook.

"Служба безопасности Украины с удивлением ознакомилась с последними заявлениями Шабунина. Подчеркну, что СБУ не осуществляет никаких мер по контролю за деятельностью представителей политических партий и общественных объединений", - отметила Гитлянская.

"У наших сотрудников достаточно задач и вызовов по противодействию внешним и внутренним угрозам государственной безопасности. У них нет времени, желания и правовых оснований организовывать "перформансы" для отдельных амбициозных политиков и общественных деятелей, которые таким образом пытаются привлечь внимание к собственным персонам и поднять рейтинги", - добавила она.

Как известно, ранее в понедельник Шабунин сообщил, что по его домом в воскресенье прошел пикет, в организации которого он обвинил заместителя председателя СБУ Павла Демчину.

Шабунин указал, что исполнителем акции был Роман Матковский - действующий руководитель управления СБУ по защите национальной государственности.

 

Таким образом, по мнению Шабунина, Демчина пытается отомстить ЦПК за иск с требованием открыть декларации руководства СБУ.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: