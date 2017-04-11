Росія не пускає консула України до кримчанина, який оголосив голодування

Представників Генконсульства України в Ростові-на-Дону не пускають до фігуранта севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Руслану Зейтуллаєву, який оголосив голодування.

Про це повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у коментарі "Крим.Реалії" 10 квітня.

"Попри численні звернення української сторони до Російської Федерації – як із боку МЗС України, так і з боку посольства України в Росії, – станом на сьогодні не надано дозволу нашому консулу відвідати Руслана Зейтуллаєва, якого незаконно арештовано і утримують під вартою в Російській Федерації", – сказала вона.

Беца назвала дії російської сторони порушенням міжнародного права, зокрема Віденської конвенції про консульські відносини.

За її словами, українські консули відвідують усі судові засідання за участю Зейтуллаєва й намагаються підтримувати зв'язок із ним та його захисниками.

"Усе залежить від Російської Федерації. Наші консули фактично цілодобово перебувають або під слідчим ізолятором, або відвідують МЗС Російської Федерації із вимогою дати дозвіл. Станом на зараз його немає. І враховуючи, що 4-го числа Зейтуллаєв оголосив голодування, ми вимагали й вимагаємо від Російської Федерації надати доступ", – сказала Беца.

Адвокат Еміль Курбедінов востаннє бачив Зейтуллаєва 4 квітня на суді.

"Я його побачу лише в п'ятницю. Але я думаю, що він продовжує голодування, раз він узявся за цю справу й оголосив про це. Наскільки я знаю, це мокре голодування. Тобто неповне: він п'є чай, воду. У п'ятницю вже запитаю, як він, що він", – сказав захисник.

За словами Курбедінова, якщо його підзахисний продовжує голодувати, то за внутрішніми розпорядженнями ФСІН він має перебувати під особливим спостереженням медиків.

Руслан Зейтуллаєв оголосив голодування 4 квітня у Північно-Кавказькому окружному військовому суді, вимагаючи припинити кримінальні справи у відношенні всіх кримських татар за статтями "екстремізм", "тероризм", у "справі 26 лютого", а також допустити представників МЗС України в СІЗО №1 Ростова-на-Дону.

Зайтуллаєва тримають під арештом уже понад 2 роки. Його й ще трьох жителів села Орлине, що під Севастополем, представники ФСБ затримали в січні 2015 року за підозрою в участі в організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною.

Улітку 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд почав слухання їхньої справи.

Прокурор просив визнати Зейтуллєва організатором терористичного співтовариства й засудити його до 17 років позбавлення волі, а трьом іншим фігурантам присудити від 7 до 8 років як учасникам терористичного угруповання.

Однак суд перекваліфікував статтю Зейтуллаєву на м'якшу і призначив покарання у вигляді 7 років ув’язнення, визнавши його учасником "Хізб ут-Тахрір".

Інші фігуранти справи – Рустем Ваітов, Нурі Прімов і Ферат Сайфуллаєв – отримали по 5 років позбавлення волі. Усі вони своєї провини не визнали й заявили, що російська влада їх переслідує за ознакою національності й віросповідання.

27 грудня 2016 року Верховний суд Росії залишив рішення щодо Ваітова, Сайфуллаєва й Прімова в силі, а справу Зейтуллаєва відправив на перегляд на прохання прокуратури. Повторний розгляд справи Зейтуллаєва стартувало на початку березня. Захист подав близько 10 клопотань, "щоб забезпечити докази".