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Патрульного Олійника повторно відсторонили

Вівторок, 11 квітня 2017, 17:30

Голосіївський районний суд міста Києва 11 квітня на 2 місяці відсторонив від посади поліцейського Сергія Олійника, якого підозрюють в умисному вбивстві та перевищенні службових обов'язків під час переслідування автомобіля BMW у Києві.

Таким чином суд задовольнив клопотання столичної прокуратури, повідомляє її прес-секретар Надія Максимець.

Крім того, за клопотанням прокуратури Олійнику обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на такий саме строк.

Як відомо, 6 квітня патрульний поліцейський Сергій Олійник, якого обвинувачують в умисному вбивстві під час переслідування шаленого БМВ 7 лютого 2016 року, повернувся на роботу.

Олійнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Він зазначав, що йому доручили працювати в адміністративному відділі київської поліції.

За словами Олійника, його не допустили до служби, де передбачене носіння зброї чи патрулювання вулиць.

Він наполягає на своїй не винуватості і сподівається на "справедливість суду".

Як відомо, в ніч на 7 лютого 2016 року патрульна поліція в Києві застосувала зброю під час переслідування BMW, пасажири якого сіли в машину з алкоголем і не реагували на заклики зупинитися.

У результаті 17-річний пасажир Михайло Медведєв отримав поранення і помер.

Патрульний інспектор Сергій Олійник, який застосував зброю для затримання автомобіля-порушника в Києві, підкреслив, що випадково влучив у пасажира.

Прокуратура повідомила йому про підозру у вбивстві пасажира BMW. Олійника взяли під варту. Пізніше суд відпустив його під цілодобовий домашній арешт.

Головним винуватцем смерті підлітка прокуратура вважала водія автомобіля BMW Ростислава Храпачевського, який знаходився в стані наркотичного сп'яніння.

22 грудня 2016 прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно Сергія Олійника до Голосіївського райсуду Києва за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), замаху на вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

Українська правда

Теми: Київполіція
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