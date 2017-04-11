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Патрульного Олийныка повторно отстранили

Вторник, 11 апреля 2017, 17:30

Голосеевский районный суд Киева 11 апреля на 2 месяца отстранил от должности полицейского Сергея Олийныка, которого подозревают в умышленном убийстве и превышении служебных полномочий во время преследования автомобиля BMW в Киеве.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство столичной прокуратуры, сообщает ее пресс-секретарь Надежда Максимец.

Кроме того, по ходатайству прокуратуры Олийныку избрана мера пресечения в виде личного обязательства на такой же срок.

Как известно, 6 апреля патрульный полицейский Сергей Олийнык, которого обвиняют в умышленном убийстве во время преследования сумасшедшего БМВ 7 февраля 2016, вернулся на работу.

Олийныку грозит до 15 лет лишения свободы.

Он отмечал, что ему поручили работать в административном отделе киевской полиции.

По словам Олийныка, его не допустили к службе, где предусмотрено ношение оружия или патрулирование улиц.

Он настаивает на своей невиновности и надеется на "справедливость суда".

Как известно, в ночь на 7 февраля 2016 года патрульная полиция в Киеве применила оружие во время преследования BMW, пассажиры которого сели в машину с алкоголем и не реагировали на призывы остановиться.

В результате 17-летний пассажир Михаил Медведев получил ранения и скончался.

Патрульный инспектор Сергей Олийнык, который применил оружие для задержания автомобиля-нарушителя в Киеве, подчеркнул, что случайно попал в пассажира.

Прокуратура сообщила ему о подозрении в убийстве пассажира BMW. Олийныка взяли под стражу. Позже суд отпустил его под круглосуточный домашний арест.

Главным виновником смерти подростка прокуратура считала водителя автомобиля BMW Ростислава Храпачевского, который находился в состоянии наркотического опьянения.

22 декабря 2016 прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении Сергея Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст . 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Украинская правда

Темы: Киевполиция
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