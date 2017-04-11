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СБУ провела спецоперацію в центрі Києва, стріляти не довелося

Вівторок, 11 квітня 2017, 20:58

Служба безпеки України повідомляє, що у вівторок співробітники спецслужби за участю бійців спецпідрозділу "Альфа" провели в центрі Києва операцію із затримання двох зловмисників.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в СБУ у вівторок ввечері.

"Це була спецоперація Служби безпеки України. Затримано двох зловмисників", - зазначили у відомстві.

При цьому в прес-центрі СБУ підкреслили, що очевидці спецоперації сприйняли брязкіт розбитого скла як постріл, хоча насправді зброя не застосовувалася.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в центрі Києва на перетині вулиць Ярославів Вал і Лисенка в районі станції метро "Золоті ворота" пройшла спецоперація СБУ зі стріляниною.

Згідно з повідомленням, невідомі обстріляли білий фургон, припаркований неподалік від станції метро "Золоті ворота".

"За словами очевидців, мікроавтобус стояв на перехресті вулиці Лисенка та Ярославового Валу з 8 години ранку, чим загороджував прохід пішоходам. За деякий час автобус поїхав, а потім повернувся на те саме місце.

Крім того, згідно з інформацією видання, близько 16:00 на місце приїхали люди у формі СБУ і постукали у вікно фургона. Після чого одна людина спробувала втекти з автобуса, ще одна залишалася всередині автомобіля.

"Співробітники СБУ відкрили вогонь. Їм вдалося затримати двох осіб слов'янської зовнішності, Їм близько 40 років", - йдеться в повідомленні.

Теми: СБУКиїв
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