СБУ провела спецоперацию в центре Киева, стрелять не пришлось

Служба безопасности Украины сообщает, что во вторник сотрудники спецслужбы при участии бойцов спецподразделения "Альфа" провели в центре Киева операцию по задержанию двух злоумышленников.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в СБУ во вторник вечером.



"Это была спецоперация Службы безопасности Украины. Задержаны двое злоумышленников", – отметили в ведомстве.

При этом в пресс-центре СБУ подчеркнули, что очевидцы спецоперации восприняли звон разбитых стекол как выстрел, хотя на самом деле оружие не применялось.



Ранее СМИ сообщали, что в центре Киева на пересечении улиц Ярославов Вал и Лысенко в районе станции метро "Золотые ворота" прошла спецоперация СБУ со стрельбой.



Согласно сообщению, неизвестные обстреляли белый фургон, припаркованный неподалеку от станции метро "Золотые ворота".

"По словам очевидцев, микроавтобус стоял на перекрестке улицы Лысенко и Ярославова Вала с 8 часов утра, чем загораживал проход пешеходам. Через некоторое время автобус уехал, а затем вернулся на то же место.

Кроме того, согласно информации издания, около 16:00 на место приехали люди в форме СБУ и постучали в окно фургона. После чего один человек попытался сбежать из автобуса, еще один оставался внутри автомобиля.

"Сотрудники СБУ открыли огонь. Им удалось задержать двух человек славянской внешности, около 40 лет", - говорится в сообщении.