На Харківщині затримали автомобіль, що перевозив боєприпаси з зони АТО

У Харківській області поліція затримала автомобіль, в якому знаходилася зброя із зони АТО.

Про це повідомляє прес-служба поліції в Харківській області.

"На посту "Пісочин" працівниками групи швидкого реагування, батальйону "Харків" спільно з працівниками Управління карного розшуку, Управління превентивної діяльності ГУНП, СБУ був виявлений автомобіль "Форд", в якому знаходилися набої та гранати", - йдеться в повідомленні.

З автомобіля були вилучені патрони різного калібру, гранати "Ф-1", "РГД-5", постріли для підствольних гранатометів.

Як з'ясували оперативники, зброю транзитом через Харківську область перевозили жителі Києва та Київської області із зони АТО в столицю. Мета транспортування вантажу встановлюється.

Факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція статті передбачає до 7 років в'язниці.