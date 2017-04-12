На Харьковщине задержали автомобиль, перевозивший боеприпасы из зоны АТО

В Харьковской области полиция задержала автомобиль, в котором находилось оружие из зоны АТО.

Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.

"На посту "Песочин" сотрудниками группы быстрого реагирования, батальона "Харьков" совместно с работниками Управления уголовного розыска, Управления превентивной деятельности ГУНП, СБУ был обнаружен автомобиль "Форд", в котором находились патроны и гранаты", - говорится в сообщении.

Из автомобиля были изъяты патроны различного калибра, гранаты "Ф-1", "РГД-5", выстрелы для подствольных гранатометов.

Как выяснили оперативники, оружие транзитом через Харьковскую область перевозили жители Киева и Киевской области из зоны АТО в столицу. Цель транспортировки груза устанавливается.

Факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет тюрьмы.