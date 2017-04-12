Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Журналистка "Украинской правды" подала иск против "Нафтогаза"

Среда, 12 апреля 2017, 01:43

11 апреля журналистка издания "Украинская правда" Татьяна Козырева обратилась в Окружной административный суд Киева из-за того, что НАК "Нафтогаз Украины" отказался предоставить публичную информацию.

Об этом сообщает сайт "Доступ к правде".

Козырева обращалась к компании с просьбой предоставить копии контрактов НАК Нафтогаз Украины, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge. В ответе компания сообщила, что не является распорядителем этой информации.

В иске журналистка доказывает, что запрашиваемая информация есть у "Нафтогаза" и подлежит опубликованию.

В частности Козырева отмечает, что эта информация касается распоряжения государственным имуществом и использования бюджетных средств, а, следовательно, подпадает под действие ст. 6 ч. 5 ЗУ "О доступе к публичной информации", согласно которой не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении государственными деньгами и имуществом.

По мнению журналистки, то, что законодатель предусмотрел специальные гарантии доступа к такой информации, свидетельствует о ее общественной важности. А поскольку речь идет об общественно важную информацию, то согласно п.4 ч.2 ст.13 Закона Украины "О доступе к публичной информации" НАК "Нафтогаз" считается распорядителем информации и обязан предоставить ее по запросу физического или юридического лица.

"Если коротко, то фабула до боли знакомая со времен Януковича. Помните "Европейский центр современной Украины"? Организация в Брюсселе, управляемая немкой Иной Кирш-Ван де Ватер, оплачивала услуги американских лоббистов средствами из "черной бухгалтерии" ПР. Так вот государственная компания НАК "Нафтогаз" заказала услуги американских лоббистов ValueBridge через бельгийскую компанию CabinetDN. Копии контрактов государственная компания отказалась предоставлять "учитывая коммерческий характер", - заявила Козырева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: судНефтегаз
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Все новости...
суд
Коломойский вступает в судебное дело на стороне россемеа-олигарха о конфискации активов VS Energy
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Дело Чауса: может ли апелляция ВАКС слить одно из самых громких дел НАБУ
Последние новости
04:30
Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
Дональда Трампа судят за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
Все новости...
Реклама: