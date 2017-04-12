Журналистка "Украинской правды" подала иск против "Нафтогаза"

11 апреля журналистка издания "Украинская правда" Татьяна Козырева обратилась в Окружной административный суд Киева из-за того, что НАК "Нафтогаз Украины" отказался предоставить публичную информацию.

Об этом сообщает сайт "Доступ к правде".

Козырева обращалась к компании с просьбой предоставить копии контрактов НАК Нафтогаз Украины, заключенных с бельгийской компанией CabinetDN и американской компанией ValueBridge. В ответе компания сообщила, что не является распорядителем этой информации.

В иске журналистка доказывает, что запрашиваемая информация есть у "Нафтогаза" и подлежит опубликованию.

В частности Козырева отмечает, что эта информация касается распоряжения государственным имуществом и использования бюджетных средств, а, следовательно, подпадает под действие ст. 6 ч. 5 ЗУ "О доступе к публичной информации", согласно которой не может быть ограничен доступ к информации о распоряжении государственными деньгами и имуществом.

По мнению журналистки, то, что законодатель предусмотрел специальные гарантии доступа к такой информации, свидетельствует о ее общественной важности. А поскольку речь идет об общественно важную информацию, то согласно п.4 ч.2 ст.13 Закона Украины "О доступе к публичной информации" НАК "Нафтогаз" считается распорядителем информации и обязан предоставить ее по запросу физического или юридического лица.

"Если коротко, то фабула до боли знакомая со времен Януковича. Помните "Европейский центр современной Украины"? Организация в Брюсселе, управляемая немкой Иной Кирш-Ван де Ватер, оплачивала услуги американских лоббистов средствами из "черной бухгалтерии" ПР. Так вот государственная компания НАК "Нафтогаз" заказала услуги американских лоббистов ValueBridge через бельгийскую компанию CabinetDN. Копии контрактов государственная компания отказалась предоставлять "учитывая коммерческий характер", - заявила Козырева.