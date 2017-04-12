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Держдеп: питання Тіллерсона про сенс підтримки України - "риторичний прийом"

Середа, 12 квітня 2017, 02:46

Представник Держдепартаменту Роберт Хаммонд назвав питання Рекса Тіллерсона про сенс американським платникам податків підтримувати Україну "риторичним прийомом".

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що фактично Тіллерсон заявив, що США і Європа не повинні скасовувати санкції проти Росії, введені за вторгнення на Донбас і анексію Криму.

"Питання напевно змусило би будь-якого європейського чиновника побоюватися, що президент Дональд Трамп може послабити санкції і дозволити колишній радянській державі повернутися в орбіту впливу Росії, навіть коли напруженість з Москвою набирає обертів", - пише видання.

Раніше глава МЗС Франції Жан-Марк Еро заявив, що Держсекретар США Рекс Тіллерсон на зустрічі глав МЗС країн "Великої сімки" поцікавився, чому американських виборців повинен хвилювати конфлікт в Україні.

За його словами, Тіллерсон відкрито поставив питання, чому американські платники податків повинні хвилюватися за Україну.

Теми: СШАсанкціїРосія
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