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Госдеп: Вопрос Тиллерсона о смысле поддержки Украины -"риторический прием"

Среда, 12 апреля 2017, 02:46

Представитель Госдепартамента Роберт Хаммонд назвал вопрос Рекса Тиллерсона о смысле американским налогоплательщикам поддерживать Украину "риторическим приемом".

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что фактически Тиллерсон заявил, что США и Европа не должны отменять санкции против России, введенные за вторжение на Донбасс и аннексию Крыма.

"Вопрос наверняка заставил бы любого европейского чиновника опасаться, что президент Дональд Трамп может ослабить санкции и позволить бывшему советскому государству вернуться в орбиту влияния России, даже когда напряженность с Москвой набирает обороты", - пишет издание.

Ранее глава МИД Франции Жан-Марк Эро заявил, что Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече глав МИД стран "Большой семерки" поинтересовался, почему американских избирателей должен волновать конфликт в Украине.

По его словам, Тиллерсон открыто поставил вопрос, почему американские налогоплательщики должны волноваться за Украину.

Темы: СШАсанкцииРосcия
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