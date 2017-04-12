Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Держдепі не виключили зустрічі Тіллерсона з Путіним

Середа, 12 квітня 2017, 04:42

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час свого візиту в Москву все-таки може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив у вівторок під час прес-брифінгу представник Державного департаменту США Марк Тонер, передає "Укрінформ".

"Поки ми не отримали відповідного запрошення. Можливо, воно надійде завтра", - сказав Тонер 11 квітня.

Як відомо, Тіллерсон у вівторок прибув з першим візитом до Росії, де зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Раніше журналіст Стів Херман відзначив, що з розкладу візиту Тіллерсона до Росії зникла зустріч із Путіним.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Зеленський повідомив про чотирьох українських моряків у полоні хуситів

Усі новини...
США
Суд над Трампом щодо секретних документів почнуть в розпал президентської кампанії
У Міноборони заявили, що інспекція США показала відсутність розкрадання в Україні західної зброї
Глава ЦРУ розповів про слабкі місця Росії на війні
Останні новини
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
22:53
Прем’єр-міністр Польщі планує приїхати до Києва "найближчими днями"
22:41
ОновленоЗ півночі країни росіяни запустили "Шахеди"
22:28
200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров
21:54
Розвідка Естонії: Посилені ракетні удари свідчать, що Росія вважає небезпечною появу F-16 в Україні
21:45
У Фінляндії застерегли від використання TikTok через зв'язки з КНР, компанія заспокоює
21:42
Сирський: Україні потрібні штурмові літаки на кшталт американських А-10
20:59
Центр Житомира лишився без світла: знеструмлена 21 підстанція
20:27
"Цей день увійшов в історію держави" – Зеленський про угоду з Британією
20:25
В Україні зареєстрували ще один індустріальний парк
Усі новини...
Реклама: