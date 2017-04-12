У Держдепі не виключили зустрічі Тіллерсона з Путіним

Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час свого візиту в Москву все-таки може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив у вівторок під час прес-брифінгу представник Державного департаменту США Марк Тонер, передає "Укрінформ".

"Поки ми не отримали відповідного запрошення. Можливо, воно надійде завтра", - сказав Тонер 11 квітня.

Як відомо, Тіллерсон у вівторок прибув з першим візитом до Росії, де зустрінеться із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.

Раніше журналіст Стів Херман відзначив, що з розкладу візиту Тіллерсона до Росії зникла зустріч із Путіним.