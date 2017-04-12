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В Госдепе не исключили встречи Тиллерсона с Путиным

Среда, 12 апреля 2017, 04:42

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время своего визита в Москву все-таки может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом заявил во вторник во время пресс-брифинга представитель Государственного департамента США Марк Тонер, передает "Укринформ".

"Пока мы не получили соответствующего приглашения. Возможно, оно поступит завтра", - сказал Тонер 11 апреля.

Как известно, Тиллерсон во вторник прибыл с первым визитом в Россию, где встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее журналист Стив Херман отметил, что в расписании визита Тиллерсона в Россию исчезла встреча с Путиным.

Темы: СШАРосcия
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