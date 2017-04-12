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Голова Пентагону про РФ: Ситуація не вийде з-під контролю

Середа, 12 квітня 2017, 09:43

Попри різке охолодження відносин між Вашингтоном і Москвою після застосування сірійським урядом хімічної зброї, військовий конфлікт між двома ядерними державами неможливий.

Про це заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс на спільній прес-конференції за участю командувача силами США на Близькому Сході Джозефом Вотелом, передає "Голос Америки".

"Як вам відомо, держсекретар Тіллерсон (зараз перебуває) у Москві. Ми зберігаємо канали зв'язку з російськими військовими й дипломатами. Ситуація не вийде з-під контролю", – сказав голова Пентагону.

Він не вважає заяви російського керівництва про можливу силову відповідь на нові удари США по сірійських об'єктах серйозною загрозою.

"Я впевнений у тому, що росіяни робитимуть те, що найбільше відповідає їхнім інтересам. Зовсім не в їхніх інтересах, якщо ця ситуація вийде з-під контролю", – сказав Мэттіс.

Він наголосив, що головною метою для США в регіоні, як і раніше, є боротьба з бойовиками "Ісламської держави", а ракетний удар, завданий американськими есмінцями по авіабазі урядових військ "Шайрат", був відповіддю на використання сірійською владою хімзброї.

За словами Меттіса, цей епізод не має відношення до дій сил коаліції проти терористів, і є "самостійним питанням у військовій кампанії".

За даними Пентагону, в результаті ракетного удару з ладу було виведено не менше 20% усіх боєздатних літаків сірійських ВПС.

За словами голови військового відомства США, він ознайомився з даними розвідслужб, і "повністю переконався" у тому, що хімічна атака на мирних жителів була організована й проведена урядовими військами.

Меттіс вважає, що зараз Башар Асад має "гірко шкодувати" про цю атаку, і в майбутньому буде "довго й важко думати", перш ніж піде на подібний крок.

Він заявив, що Сполучені Штати не збираються втручатися в хід громадянської війни у Сирії, але не дозволять режиму Асада знову застосувати хімічну зброю.

Голова Пентагону також помітив, що перекидання авіаносця "Карл Вінсон" (Carl Vinson) і кораблів, що супроводжували його у район Корейського півострова, не пов'язане "з якими-небудь конкретними подіями".

"Авіаносець перебуває в західній частині Тихого океану... тому, що ми вирішили, що зараз конче потрібно, щоб він там був. Це не свідчить про наявність якихось вимог чи про те, що існує конкретне завдання", – сказав Меттіс.

Теми: СШАРосіяСиріявійна
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