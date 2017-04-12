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Глава Пентагона об РФ: Ситуация не выйдет из-под контроля

Среда, 12 апреля 2017, 09:43

Несмотря на резкое охлаждение отношений между Вашингтоном и Москвой после применения сирийским правительством химического оружия, военный конфликт между двумя ядерными державами невозможен.

Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис на совместной пресс-конференции с участием командующего силами США на Ближнем Востоке Джозефом Вотелом, передает "Голос Америки".

"Как вам известно, госсекретарь Тиллерсон (сейчас находится) в Москве. Мы сохраняем каналы связи с российскими военными и дипломатами. Ситуация не выйдет из-под контроля", – сказал глава Пентагона.

Он не считает заявления российского руководства о возможном силовом ответе на новые удары США по сирийским объектам серьезной угрозой.

"Я уверен в том, что русские будет делать то, что в наибольшей степени отвечает их интересам. Совсем не в их интересах, если эта ситуация выйдет из-под контроля", – сказал Мэттис.

Он подчеркнул, что главной целью для США в регионе по-прежнему является борьба с боевиками "Исламского государства", а ракетный удар, нанесенный американскими эсминцами по авиабазе правительственных войск "Шайрат", был ответом на использование сирийскими властями химоружия.

По словам Мэттиса, этот эпизод не имеет отношения к действиям сил коалиции против террористов, и является "самостоятельным вопросом в военной кампании".

Согласно данным Пентагона, в результате ракетного удара из строя были выведены не менее 20% всех боеспособных самолетов сирийских ВВС.

По словам главы военного ведомства США, он ознакомился с данными разведслужб, и "полностью убедился" в том, что химическая атака на мирных жителей была организована и проведена правительственными войсками.

Мэттис считает, что сейчас Башар Асад должен "горько сожалеть" об этой атаке, и в будущем будет "долго и тяжело думать", прежде чем пойдет на подобный шаг.

Он заявил, что Соединенные Штаты не собираются вмешиваться в ход гражданской войны в Сирии, но не позволят режиму Асада вновь применить химическое оружие.

Глава Пентагона также заметил, что переброска авианосца "Карл Винсон" (Carl Vinson) и сопровождающих его кораблей в район Корейского полуострова не связана "с какими-либо конкретными событиями".

"Авианосец находится в западной части Тихого океана... потому, что мы посчитали, что сейчас крайне необходимо, чтобы он там находился. Это не свидетельствует о наличии каких-либо требований или о том, что существует конкретная задача", – сказал Мэттис.

Темы: СШАРосcияСириявойна
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