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Заступника начальника Одеської митниці викрили на хабарництві

Середа, 12 квітня 2017, 10:21

Виконувач обов’язків заступника начальника митниці – начальника митного поста "Чорноморський" Одеської митниці отримав 600 доларів хабара.

Відповідний факт задокументували підрозділ внутрішньої безпеки Державної фіскальної служби в Одеській області спільно з працівниками прокуратури та управління Служби безпеки України в Одеській області, повідомляє ДФС.

"Встановлено, що вказані кошти посадовець вимагав та одержав від  суб’єкта  зовнішньоекономічної діяльності за заниження митної вартості та безперешкодне митне оформлення імпортованих товарів", – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження та службовій особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою").

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеська областьФіскальна службахабар
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