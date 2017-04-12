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Заместителя начальника Одесской таможни уличили во взяточничестве

Среда, 12 апреля 2017, 10:21

Исполняющий обязанности заместителя начальника таможни – начальника таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни получил 600 долларов взятки.

Соответствующий факт задокументировали подразделение внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Одесской области совместно с работниками прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в Одесской области, сообщает ГФС.

"Установлено, что указанные средства чиновник требовал и получил от  субъекта  внешнеэкономической деятельности за занижение таможенной стоимости и беспрепятственное таможенное оформление импортированных товаров", – говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство, служащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом").

Темы: Одесская областьФискальная службавзятка
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