Заместителя начальника Одесской таможни уличили во взяточничестве

Исполняющий обязанности заместителя начальника таможни – начальника таможенного поста "Черноморский" Одесской таможни получил 600 долларов взятки.

Соответствующий факт задокументировали подразделение внутренней безопасности Государственной фискальной службы в Одесской области совместно с работниками прокуратуры и управления Службы безопасности Украины в Одесской области, сообщает ГФС.

"Установлено, что указанные средства чиновник требовал и получил от субъекта внешнеэкономической деятельности за занижение таможенной стоимости и беспрепятственное таможенное оформление импортированных товаров", – говорится в сообщении.

По указанному факту открыто уголовное производство, служащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса ("принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом").