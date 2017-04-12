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"Укрзалізниця" обіцяє подумати про збільшення вагонів в деяких електричках

Середа, 12 квітня 2017, 11:38

В "Укрзалізниці" заявляють, що блокування залізничних колій на станції Баришівка сталося через "непорозуміння" між Київською обладміністрацією і маршрутниками.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

"За інформацією регіональної філії "Південно-Західна залізниця", причиною для незаконного перешкоджання руху стало непорозуміння між Київською обладміністрацією та місцевим автоперевізником щодо підвищення тарифів на автоперевезення", - йдеться в повідомленні.

"Сьогодні водії маршрутних таксі частково не вийшли в рейси. Усі пасажири маршрутних таксі перейшли на залізничну станцію, намагаючись виїхати в годину пік приміським електропоїздом Яготин – Київ. Однак, через надмірну кількість бажаючих сісти в поїзд він не зміг усіх вмістити. Через це обурені люди оточили поїзд, вийшли на колії, тим самим заблокували його рух", - сказано в повідомленні.

Укрзалізниця зазначає, що через це вибилися з графіку 7 потягів:

Інтерсіті+ № 712 Київ – Костянтинівка +2 год. 02 хв., Інтерсіті+ № 722 Харків – Київ +1 год. 40 хв., № 125 Костянтинівка – Київ +1 год. 15 хв., та 4 приміських електропоїздів: № 6802 Київ – Гребінка +2год. 54 хв., № 6805 Гребінка – Дарниця +2 год. 32 хв., № 6807 Гребінка – Київ-Волинський +1 год. 40 хв., № 6880 Караваєві Дачі – Яготин +2 год. 23 хв.

Крім того, філія "Південно-Західна залізниця" обіцяє найближчим часом розглянути можливість збільшення кількості вагонів в деяких електропоїздах.

Як розповіли УП пасажири, кількість вагонів у приміських електричках за останні кілька років значно зменшилася. Стандартний розмір потягу складає 10 вагонів, і про це серед іншого свідчить довжина перонів, яка відповідає саме такій довжині. Однак ще декілька років тому "Укрзалізниця" почала запускати на маршрути електрички у складі восьми вагонів, а останнім часом їх кількість скоротилася навіть до шести вагонів. Через це в години пік пасажири не завжди можуть влізти у вагон.

Рух поїздів на станції Баришівка на Київщині був заблокований з 6 до 8:45.

Оксана Коваленко, УП

Теми: Укрзалізниця
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